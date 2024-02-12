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الإثنين، 12-02-2024 02:16 م

رابطة الأندية المصرية تعلن موعد انتهاء الدوري

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الوكيل الإخباري - أعلنت رابطة الأندية المصرية عن موعد انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024 الجاري.

ومن المقرر أن تعود عجلة الدوري المصري من جديد خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار.

وعبر تصريحات تلفزيونية، كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، عن موعد انتهاء الموسم الجاري من بطولة الدوري المصري، بالإضافة إلى تسبب كأس العالم للأندية في تأخر الترتيب للموسم المقبل.

وقال أحمد دياب في تصريحاته: "لن نقوم بإلغاء بطولة كأس الرابطة خلال الفترة المقبلة لأنها مؤهلة لكأس السوبر المصري وتمتلك عدة رعاة، وعقوبات الانسحاب من البطولة سيتم تعديلها، كما سيتم زيادة الجوائز".

وأضاف رئيس الرابطة: "سنتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في الفترة المقبلة من أجل وضع تصور لمواعيد الموسم المقبل، حيث أننا ننتظر الإعلان عن مواعيد بطوة كاس العالم للأندية".

ومن جهته، كشف أحمد دياب عن موعد انتهاء الدوري المصري في الموسم الجاري، حيث أكد رئيس الرابطة أن البطولة ستختتم في 30 يوليو المقبل.

كما أعلن دياب أن الرابطة ستعلن عن مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 30 خلال أيام، دون الكشف عن موعد آخر 4 جولات بسبب صراع الهبوط.

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