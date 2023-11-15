رابطة الدوري الإيطالي توقف مهاجم ميلان جيرو

الوكيل الإخباري - أوقف مهاجم نادي ميلان، الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو، مباراتين عقب طرده أمام ليتشي في الدوري، حسب ما أفادت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء.



وكان المهاجم المخضرم جيرو (36 عاما)، افتتح التسجيل لميلان الذي فرط في تقدمه بهدفين أمام ليتشي في عقر داره ليخرج متعادلا 2-2 السبت الماضي، قبل أن يتلقى بطاقتين صفراوين في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بداية لاعتراضه على قرارات حكم المباراة ثم بسبب "تصريحات مهينة للحكم"، حسب ما أشارت رابطة الدوري الإيطالي.



وسيفتقد ميلان، صاحب المركز الثالث في الدوري برصيد 23 نقطة متأخرا بفارق 8 نقاط عن جاره اللدود إنتر المتصدر، لخدمات أفضل هداف في صفوفه (7 أهداف منذ بداية الموسم) في مباراتيه المقبلتين أمام فيورنتينا في 25 الشهر الحالي وفروزينوني في الثاني من ديسمبر المقبل.

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