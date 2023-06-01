الخميس 01-06-2023
الوكيل الاخباري

بيانات جديدة عن التضخم في منطقة اليورو

الصين تكثف من إنتاج صواريخ النقل لإطلاق "ردها على ستارلينك"

أبرز الحاضرين لحفل زفاف ولي العهد - اسماء

بوشيلين يدعو إلى التحرير الكامل لأراضي أوكرانيا من نظام كييف

اليابان: إجلاء أكثر من 46 ألف شخص بسبب الإعصار

معسكرات الشباب وسيلة فعالة للتأثير الإيجابي

الأمن السيبراني يحذر من مواقع تدعي تقديم معونات بعيد الأضحى

وزير الخارجية يبحث أوجه التعاون بين الأردن ودول الخليج العربي

وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الرئيس الأميركي تعزيز العلاقات في مجال المناخ

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الخميس، 01-06-2023 11:14 ص

رابطة الليغا تحسم الجدل بشأن قدرة برشلونة على ضم ميسي

6202319728438899790


الوكيل الإخباري -  حصل برشلونة على موافقة مبدئية من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" بشأن الخطة الاقتصادية التي قدمها النادي لرفع القيود الخاصة بقانون اللعب المالي النظيف.


ولا يمكن للنادي الكتالوني إبرام أي صفقة حتى توافق رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم على خطة الجدوى المالية التي قدمها النادي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، يوم الأربعاء، أن برشلونة حصل على موافقة شفهية من رابطة "الليغا"، لكن النادي يعتبر هذا الأمر غير كاف، وينتظر إصدار القرار بشكل رسمي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن موافقة رابطة "الليغا" ستجعل برشلونة يتحرك لبناء فريق قوي تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

وذكرت أن الفكرة الأولية لدى برشلونة عقب الحصول على موافقة رابطة "الليغا"، كانت تسجيل العقود الجديدة للاعبين الحاليين (غافي - رونالد أراوخو - سيرجي روبيرتو - ماركوس ألونسو - بالدي)، ثم التحرك للتعاقد مع ليونيل ميسي كمرحلة ثانية.

وأوضحت "سبورت" أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أصدر تعليمات عاجلة للإدارة بتغيير الأولويات ووضع ملف ميسي قبل أي شيء آخر، بسبب أن التعاقد مع النجم الأرجنتيني يعد العملية الأكثر إلحاحا التي يواجهها النادي، وإذا لم يتم تسريعها، فإن فرص عودة "البرغوث" ستتضاءل كل يوم.

كما يريد النادي إظهار لميسي أن ما حدث عندما أجبر على الرحيل عن برشلونة في 2021، لن يحدث مرة أخرى، كما أن الإدارة مقتنعة تماما بقدرتها على تنفيذ جميع العمليات التالية المخطط لها.

وتعتقد إدارة برشلونة أن تسجيل العقود الجديدة أمر مضمون بمجرد الحصول على الموافقة الرسمية من رابطة "الليغا".

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620231111124512988353

جلادباخ يبلغ ليفربول بسعر موهبته

62023110587855073236

تصريحات وزير الرياضة السعودي تثير الجدل عن صفقة ميسي ونجوم العالم

62023192643251590184

جماهير الأهلي المصري تتلقى نبأ سارا قبيل مواجهة الوداد

62023191940140115220

وفاة لاعب كرة قدم يافع إثر شجار في دورة للشباب بألمانيا

6202319428898500482

موسيماني يرد على عرض الزمالك المصري

5202331155519426190922 (1)

أول تعليق لمرتضى منصور على حكم حبسه مجددا بتهمة سب رئيس الأهلي

أخبار متعلقة
5202316132646384887382

تشافي يبدأ خطة عودة ميسي باجتماع عاصف

52023161140471905310

بعد إفساد احتفالات برشلونة.. إسبانيول يرد ببيان

5202315152132491315153

الاحتفالات بلقب الليغا لم تكتمل.. لحظة هروب لاعبي برشلونة من الملعب (فيديو)

5202315101822847135270

بعد فوزه ناديه بالدوري.. رئيس برشلونة يوجه نداء بشان ميسي

5202315104847881404438

إسبانيول يعتذر رسميا عن سلوك جماهيره

5202314102518781982070 (1)

فيورنتينا يوافق على انضمام أمرابط إلى برشلونة