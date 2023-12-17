راتكليف يبدأ خطوات إعادة مان يونايتد للطريق الصحيح

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الأحد، أن السير جيم راتكليف يستهدف التعاقد مع دان أشورت لمنصب المدير الرياضي في مانشستر يونايتد.
قالت الصحيفة: "الملياردير البريطانية الذي سيستحوذ على 25% من النادي، يضع المدير الرياضي لنادي نيوكاسل على رأس أولوياته".
وأوضحت: "ما يعزز من طموحات راتكليف أن نيوكاسل بالفعل استعد لاختيار البديل، بسعيه للتعاقد مع ريتشارد هيوز من بورنموث".
وأضافت: "يونايتد سيمنح دوراً كبيراً للمدير الرياضي 52 عاماً، خاصة أن راتكليف يضع خطة طموحة لإعادة يونايتد إلى وضعه الطبيعي في المنافسة على البطولات المحلية والأوروبية".
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