راتكليف يبدأ خطوات إعادة مان يونايتد للطريق الصحيح

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الأحد، أن السير جيم راتكليف يستهدف التعاقد مع دان أشورت لمنصب المدير الرياضي في مانشستر يونايتد.



قالت الصحيفة: "الملياردير البريطانية الذي سيستحوذ على 25% من النادي، يضع المدير الرياضي لنادي نيوكاسل على رأس أولوياته".



وأوضحت: "ما يعزز من طموحات راتكليف أن نيوكاسل بالفعل استعد لاختيار البديل، بسعيه للتعاقد مع ريتشارد هيوز من بورنموث".



وأضافت: "يونايتد سيمنح دوراً كبيراً للمدير الرياضي 52 عاماً، خاصة أن راتكليف يضع خطة طموحة لإعادة يونايتد إلى وضعه الطبيعي في المنافسة على البطولات المحلية والأوروبية".

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