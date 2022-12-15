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الخميس، 15-12-2022 02:10 م

رسالة أوزيل لمنتخب المغرب

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الوكيل الإخباري -  أشاد الألماني مسعود أوزيل نجم نادي إسطنبول باشاك شهير التركي، بأداء المنتخب المغربي أمام فرنسا في نصف نهائي مونديال 2022.

وساند أوزيل الحاصل على لقب كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا، المغرب من مدرجات ملعب البيت، حيث نشر قبل أقل من ساعة على بداية المباراة صورة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي من الملعب.

وأوضح أوزيل أنه يساند المنتخب المغربي، حيث كتب تعليقا على تلك الصورة: "لا يمكنني الانتظار للنصف نهائي العظيم، هيا يا مغرب".

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وبعد المباراة، كتب أوزيل عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في رسالة مواساة إلى منتخب المغرب: "لقد صنعتم التاريخ بالفعل، لقد جرب الفريق كل شيء، لا عيب في أداء الليلة، يمكن لجميع المغاربة أن يفخروا بشكل لا يصدق".

وتأهل منتخب فرنسا إلى نهائي مونديال قطر لمواجهة المنتخب الأرجنتيني، بعد الفوز على نظيره المغربي 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على استاد "البيت" في قطر.

 

وسيخوض منتخب المغرب مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي.

 

ملاعب 

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