رسالة فخر.. مبابي يقلق ريال مدريد بعد إقصاء برشلونة

الوكيل الإخباري - وجه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، رسالة جديدة تهدد مساعي ريال مدريد في ضمه، وذلك بعد مساهمته في إقصاء برشلونة من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.



وقال مبابي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب اللقاء "نعم أنا فخور لأنني باريسي، وفخور منذ اليوم الأول لي مع الفريق".



وأضاف كيليان "أحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بقميص بي إس جي، وسنبذل كل ما في وسعنا للوصول للمباراة النهائية".



وسجل النجم الباريسي هدفين ليساهم في إسقاط برشلونة بمعقله بنتيجة 4-1، ليعوض الفريق الباريسي خسارته ذهابا بنتيجة 2-3 في ملعب حديقة الأمراء.



وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/ حزيران المقبل، وسط تكهنات عديدة بأنه بصدد الانتقال إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر.



ويلعب مبابي (25 عاما) بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انضم من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة