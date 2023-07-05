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الأربعاء، 05-07-2023 02:26 م

رسميا.. إعلان موعد انطلاق الدوري الإسباني وباسم جديد!

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الوكيل الإخباري - أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، الثلاثاء، مواعيد انطلاق الجولة الأولى من الموسم الجديد (2023-2024).

وسيكون الاسم الجديد للدوري الإسباني بداية من الموسم الجديد (LaLiga EA Sports).

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وسينطلق الموسم يوم الجمعة 11 أغسطس 2023، بمباراة بين فريقي ألميريا ورايو فاليكانو، على ملعب "باور هورس"، وستبدأ في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت إسبانيا.

 

 

وسيخوض ريال مدريد أولى مبارياته ضد نادي أتلتيك بيلباو، يوم السبت 12 أغسطس، في ملعب "سان ماميس"، في تمام الساعة (21:30) بتوقيت إسبانيا.

بينما سيستهل فريق برشلونة حملة الدفاع عن لقب الدوري، يوم الأحد 13 أغسطس 2023، ضد فريق خيتافي في تمام الساعة التاسعة النصف مساء أيضا، بتوقيت إسبانيا.

 

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