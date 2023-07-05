رسميا.. إعلان موعد انطلاق الدوري الإسباني وباسم جديد!

الوكيل الإخباري - أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، الثلاثاء، مواعيد انطلاق الجولة الأولى من الموسم الجديد (2023-2024).
وسيكون الاسم الجديد للدوري الإسباني بداية من الموسم الجديد (LaLiga EA Sports).
وسينطلق الموسم يوم الجمعة 11 أغسطس 2023، بمباراة بين فريقي ألميريا ورايو فاليكانو، على ملعب "باور هورس"، وستبدأ في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت إسبانيا.
HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros de la jornada 2 de #LALIGA EA SPORTS.— LALIGA (@LaLiga) July 4, 2023
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وسيخوض ريال مدريد أولى مبارياته ضد نادي أتلتيك بيلباو، يوم السبت 12 أغسطس، في ملعب "سان ماميس"، في تمام الساعة (21:30) بتوقيت إسبانيا.
بينما سيستهل فريق برشلونة حملة الدفاع عن لقب الدوري، يوم الأحد 13 أغسطس 2023، ضد فريق خيتافي في تمام الساعة التاسعة النصف مساء أيضا، بتوقيت إسبانيا.
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