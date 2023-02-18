رسميًا.. الإعلان عن وفاة كريستيان أتسو في زلزال تركيا

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إنه عُثر على كريستيان أتسو، ميتًا عن عمر يناهز الـ 31 عامًا، بعد أن تم العثور عليه أخيرًا بين الأنقاض في تركيا.



وكان الغاني قد تم الإبلاغ عنه في عداد المفقودين في أعقاب الزلزال المدمرة التي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص في 6 فبراير.





وتم تداول تقارير غير دقيقة تفيد بأنه تم إنقاذ "أتسو" ونقله إلى المستشفى "مصابًا بجراح"، الأسبوع الماضي، ولكنه تم كشف عدم صحة هذه الأنباء لاحقًا، وتم تأكيد وفاة أتسو الآن من وكيله نانا سيشير.



وكتب الوكيل على "تويتر"، صباح يوم السبت: "يجب أن أعلن للجميع أن جثمان كريستيان أتسو - للأسف - قد انتشل هذا الصباح، وأتقدم بأحر التعازي لعائلته وأحبائه، وأودُّ أن أتقبل هذه الفرصة لأشكر الجميع على دعمهم".



وأضاف: "أطلب أثناء قيامنا بالترتيبات اللازمة، أن يحترم الجميع خصوصية الأسرة خلال هذا الوقت الصعب للغاية".



وكان "أتسو" قد وقَّع مع نادي هاتاي سبور التركي، ومقره في منطقة كهرمان مرعش - وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، تلاه زلزال قوته 7.5 على مقياس ريختر بعد فترة وجيزة.



ومن المعروف أن أتسو (31 عامًا) كان يعيش في الطابق التاسع من مبنى عندما انهار.



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