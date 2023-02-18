السبت 18-02-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في جمهورية باكستان

التعامل مع 1008 حالات اسعافية خلال 24 ساعة

زلزال بقوة 4,8 درجة في الشرق الأقصى الروسي

خطة أممية لهيكلة الديون السيادية وخفض كلف الإقراض للدول النامية

2.2 مليار دينار حجم الاستثمار بالمناطق الحرة والتنموية

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار لطلبة التكميلي الأحد

مجلس النواب يؤكد الثبات خلف الملك في الدفاع عن القدس

3 وفيات وإصابة من عائلة واحدة باستنشاق غاز مدفأة في عمّان

الملكة تهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

اعلان هام من جامعة مؤتة لطلبة التكميلي

السبت، 18-02-2023 12:43 م

رسميًا.. الإعلان عن وفاة كريستيان أتسو في زلزال تركيا

220231811154211140478


الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إنه عُثر على كريستيان أتسو، ميتًا عن عمر يناهز الـ 31 عامًا، بعد أن تم العثور عليه أخيرًا بين الأنقاض في تركيا.

وكان الغاني قد تم الإبلاغ عنه في عداد المفقودين في أعقاب الزلزال المدمرة التي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص في 6 فبراير.


وتم تداول تقارير غير دقيقة تفيد بأنه تم إنقاذ "أتسو" ونقله إلى المستشفى "مصابًا بجراح"، الأسبوع الماضي، ولكنه تم كشف عدم صحة هذه الأنباء لاحقًا، وتم تأكيد وفاة أتسو الآن من وكيله نانا سيشير.

وكتب الوكيل على "تويتر"، صباح يوم السبت: "يجب أن أعلن للجميع أن جثمان كريستيان أتسو - للأسف - قد انتشل هذا الصباح، وأتقدم بأحر التعازي لعائلته وأحبائه، وأودُّ أن أتقبل هذه الفرصة لأشكر الجميع على دعمهم".

وأضاف: "أطلب أثناء قيامنا بالترتيبات اللازمة، أن يحترم الجميع خصوصية الأسرة خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

وكان "أتسو" قد وقَّع مع نادي هاتاي سبور التركي، ومقره في منطقة كهرمان مرعش - وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، تلاه زلزال قوته 7.5 على مقياس ريختر بعد فترة وجيزة.

ومن المعروف أن أتسو (31 عامًا) كان يعيش في الطابق التاسع من مبنى عندما انهار.

ملاعب

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202318105133334965903

ليفربول يبحث عن استعادة مكانته أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

220231811053706585153

رونالدو يوجه رسالة بعد فوز النصر على التعاون

2202316162242905341899

رسميا.. تحديد موعد السوبر المصري في الإمارات

2202316145941979262712

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

2202316151311798066680

برشلونة مهدد بالهبوط للدرجة الثانية

2202316142140783837058

النادي الأقرب للتعاقد مع ليونيل ميسي

أخبار متعلقة
22023710944260391156

العثور على نجم تشيلسي السابق تحت الأنقاض في تركيا

120232292841796344397

برشلونة يستضيف خيتافي في مواجهة سهلة بالدوري الإسباني

120232292448902322096

مانشستر سيتي يسعى لمواصلة الانتصارات أمام وولفرهامبتون

120232291644358232479

بعد الخسارة .. أمير مرتضى منصور يقدم استقالته من الجهاز الفني لنادي الزمالك

120232110253409174151 (1)

ليفربول وتشيلسي.. لقاء الجريحين بالدوري الإنجليزي

120232110710663308956

النصر يعلن الاستغناء عن فينسنت أبو بكر