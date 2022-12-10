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السبت، 10-12-2022 01:10 م

رسميا.. تيتي يعلن الرحيل بعد خروج البرازيل من مونديال قطر

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الوكيل الإخباري -  أعلن المدير الفني لمنتخب البرازيل، تيتي، استقالته بشكل رسمي من تدريب منتخب "السيليساو"، وذلك عقب الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وخسر المنتخب البرازيلي أمام نظيره الكرواتي بركلات الترجيح (2-4)، بعد التعادل (1-1)، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة،  على ملعب "المدينة التعليمية" بالريان.

ونقل حساب موقع "Relevo" على موقع "تويتر" عن تيتي قوله: "كما قلت، انتهت مرحلتي. لقد قلت هذا منذ أكثر من عام ونصف. وأنا رجل الكلمة".

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وكان تيتي قد كشف (61 عاما) عن عزمه على الرحيل عن تدريب منتخب "السامبا" بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022.

وبدأ تيتي رحلته مع منتخب البرازيل خلفا لمواطنه المدرب دونغا في يونيو 2016، وقاد "السيليساو" للفوز بكوب أمريكا في عام 2019.

 

 

ملاعب 

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