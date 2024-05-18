رسميا.. سلوت يعلن توليه تدريب ليفربول خلفا لكلوب

الوكيل الإخباري - أكد مدرب فينورد روتردام الهولندي، أرني سلوت الجمعة توليه الإشراف على فريق ليفربول الإنجليزي خلفا للألماني يورغن كلوب الذي قرر الرحيل في نهاية الموسم.



وقال سلوت للصحفيين قبل المباراة الأخيرة لفريقه في الدوري المحلي المقررة بعد غد الأحد: "لا يوجد إعلان رسمي بعد، لكن لا أعتقد أنه سيكون خبرا بأنني سأدرب هناك (في ليفربول) الموسم المقبل".

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وأشارت تقارير إلى أن فينورد حصل على 11 مليون يورو للتخلي عن مدربه.



وقاد سلوت (45 عاما)، عاشق التفاصيل الصغيرة، فينورد إلى لقب الدوري الهولندي في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 2017 وتوج معه بالكأس المحلية هذا الموسم، كما أوصله إلى نهائي النسخة الافتتاحية لمسابقة كونفرنس ليغ القارية.





وكان تشابي ألونسو الذي قاد باير ليفركوزن إلى لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخ النادي، المرشح الأول لخلافة كلوب الذي أعلن أنه سيرحل عن النادي في نهاية الموسم قبل نحو خمسة أشهر، لكن الإسباني مدد عقده حتى 2026.



كما ارتبطت أسماء البرتغالي روبن أموريم والإيطالي روبرتو دي تزيربي بتدريب الفريق الأحمر.



وعلق كلوب على إمكانية التعاقد مع سلوت قائلا إنه سيحصل على "أفضل وظيفة في العالم".



ويدرس سلوت كما الإسباني بيب غوارديولا كل التفاصيل الصغيرة، معتبرا أن مشاهدة فرق الأخير تمنحه "المتعة المطلقة في كرة القدم"، ويضيف "لا يوجد فريق في العالم أفضّل مشاهدته أكثر من مانشستر سيتي، ثم نابولي (الإيطالي)، أرسنال وبرايتون (الإنجليزيين)".



وخاض سلوت معظم مسيرته كلاعب وسط في أندية هولندية عادية على غرار تسفوله، بريدا وسبارتا روتردام، واستهل مشواره التدريبي مع ألكمار، قبل الانتقال إلى فينورد في 2021.

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