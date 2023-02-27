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الإثنين، 27-02-2023 02:42 م

رغبة ميسي تعيد صلاح إلى حسابات سان جيرمان

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الوكيل الإخباري -  عاد باريس سان جيرمان، إلى خيار التعاقد مع محمد صلاح، لتعويض الرحيل المحتمل للأرجنتيني ليونيل ميسي، الصيف المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في نهاية الموسم، ويرفض اللاعب الأرجنتيني حتى الآن كل عروض التجديد، حسب صحف فرنسية.

ووفقا لشبكة "لو سبورت 10"، فإن "ميسي لم يعد متأكدًا من رغبته في تمديد عقده مع باريس".

وأشارت الشبكة الفرنسية، إلى أن والد ميسي يخطط للقاء مع إدارة باريس في الأيام المقبلة، لكن الثقة لم تعد موجودة بين الطرفين.

وأوضحت أن سان جيرمان، بدأ التجهيز للتعاقد مع خليفة ميسي، تحسبًا لفشل المفاوضات.

وختم: "سان جيرمان أعاد فتح ملف صفقة صلاح؛ حيث سيكون لها أسباب رياضية، بالإضافة إلى أخرى تسويقية".

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