الأحد 20-08-2023
الوكيل الاخباري

تنويه امني بشأن باصات طلبة المدارس

تهنئة سعيد بيك المشاقبه بمناسبة حصوله على الماجستير

الامن العام : العثور على جثة فتاة اسفل جسر عبدون

قرارات صادرة عن مجلس عمداء جامعة اليرموك

المهندس عباس القطارنة في ذمة الله

الاقتصاد الرقمي عن تطبيق سند: تحول رقمي آمن - فيديو

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

من بينها الأردن.. نصف شباب هذه الدول العربية يرغبون بمغادرة بلدانهم

احالة امين عام وزارة التربية نجوى قبيلات الى التقاعد

الخصاونة يطلع على الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل

الأحد، 20-08-2023 04:45 م

رقم جديد لأنشيلوتي مع ريال مدريد

8202320154640338203754


الوكيل الإخباري -  أصبح المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ثالث أكثر المدربين قيادة للفريق الملكي في لا ليجا بـ154 مباراة.

اضافة اعلان

وتفوق أنشيلوتي هكذا على فيسينتي ديل بوسكي وحل ثالثاً بعد ميغيل مونيوث وزين الدين زيدان.

وحقق أنشيلوتي هذا الإنجاز بعد الفوز على ألميريا خارج الديار بثلاثة أهداف لواحد.

وهذا عامة هو الانتصار الـ170 الذي يحققه أنشيلوتي مع ريال مدريد من أصل 238 مباراة قادها.

ويعد أنشيلوتي كذلك ثالث أكثر المدربين تتويجاً بالألقاب مع ريال مدريد (10) ويتبقى له لقب للحاق بزيدان.

بالعودة إلى مسألة مباريات لا ليغا، فيحتل زيدان المركز الثاني بـ183 مباراة، أما الصدارة فتبقى بعيدة وصعبة المنال، وربما شبه مستحيلة، مع ميغيل مونيوث بـ424 مباراة.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820232016851923633482 (1)

صقور الأردن تهزم فنزويلا وديا.. وتواجه جنوب السودان

820232016221809638377

نيمار يغرد باللغة العربية بعد الحفل الأسطوري

8202320111217244142921

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

82023209408233825392

السلطات السعودية تصدر بيانا بعد اقتحام مشجعين ملعب مباراة كرة القدم

820232092954826566435

صدام ناري بين ديوكوفيتش وألكاراز في نهائي سينسيناتي

820232092423611306939

تفاصيل اتفاق برشلونة والسيتي على صفقة كانسيلو

أخبار متعلقة
82023139364885757750 (1)

بيلينغهام يضع أولى بصماته ويقود ريال مدريد للفوز على بلباو

82023139121982962065

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة التعاقد مع بديل حارسه كورتوا

8202312154222128391719 (1)

بعد ميسي تركيا.. هل يوجه ريال مدريد صفعة جديدة لبرشلونة؟

8202310122211217558177

تصريح غامض من توني كروس يثير الجدل بشأن مستقبل كيليان مبابي!

820238165028673355682 (1)

روديجر: إجابتي نعم عن هذا السؤال بشأن فينيسيوس

82023811219128540060

الخليفي يوجه رسالة مشفرة لمبابي