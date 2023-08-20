رقم جديد لأنشيلوتي مع ريال مدريد

الوكيل الإخباري - أصبح المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ثالث أكثر المدربين قيادة للفريق الملكي في لا ليجا بـ154 مباراة.





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وتفوق أنشيلوتي هكذا على فيسينتي ديل بوسكي وحل ثالثاً بعد ميغيل مونيوث وزين الدين زيدان.



وحقق أنشيلوتي هذا الإنجاز بعد الفوز على ألميريا خارج الديار بثلاثة أهداف لواحد.



وهذا عامة هو الانتصار الـ170 الذي يحققه أنشيلوتي مع ريال مدريد من أصل 238 مباراة قادها.



ويعد أنشيلوتي كذلك ثالث أكثر المدربين تتويجاً بالألقاب مع ريال مدريد (10) ويتبقى له لقب للحاق بزيدان.



بالعودة إلى مسألة مباريات لا ليغا، فيحتل زيدان المركز الثاني بـ183 مباراة، أما الصدارة فتبقى بعيدة وصعبة المنال، وربما شبه مستحيلة، مع ميغيل مونيوث بـ424 مباراة.

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