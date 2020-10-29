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الخميس، 29-10-2020 11:14 ص

رقم قياسي مخيف لـ نجم دورتموند في دوري أبطال أوروبا

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الوكيل الإخباري _ نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند، في تسجيل هدف خلال انتصار فريقه على حساب زينيت سان بطرسبرج الروسي، بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وهالاند البالغ من العمر 20 عامًا، أبهر العالم بأكمله، بعدما قدم مستويات خارقة مع ريد بول ساليزبورج النمساوي، خاصة في منافسات المسابقة الأوروبية الكبرى، ما دعا دورتموند إلى ضمه سريعًا، ومعه، كتب اللاعب اسمه من ذهب في سجلات التاريخ سواء محليًا أو قاريًا.

وبهدفه في شباك زينيت، أصبح هالاند بحسب شبكة سكواكا العالمية، أكثر لاعب يسجل في أول 10 مباريات له بدوري أبطال أوروبا، عبر تاريخ البطولة.

ولدى هالاند في مبارياته الـ10 مع الفريقين النمساوي والألماني، 12 هدفًا، كان أبرزها هاتريك في مرمى جينك البلجيكي، وثنائية في شباك باريس سان جيرمان، إضافة إلى إحراز هدف في ليفربول.

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المصدر : ملاعب 

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