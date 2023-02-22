رقم 19 يمنح بنزيما إنجازا أسطوريا في التشامبيونزليغ

الوكيل الإخباري - شهدت مباراة ليفربول وضيفه ريال مدريد، أمس الثلاثاء، تسجيل النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، هدفين للملكي، خلال الفوز الكاسح 5- 2.



وأحرز بنزيما الهدفين الرابع والخامس، خلال ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ليهز الشباك للمرة الأولى في مسيرته هذا الموسم بالمسابقة القارية.



ولم يبصم اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول"، العام الماضي، على أي هدف مع الريال خلال مشوار الفريق بالموسم الحالي لدوري الأبطال.

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وسطر بنزيما اسمه بحروف من ذهب في تاريخ دوري الأبطال، بعدما بات أول لاعب في البطولة يتمكن من التسجيل في 19 عاما ميلاديا متتاليا، بين عامي 2005 و2023، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي "يويفا".

This angle of Karim Benzema’s goal vs Liverpool is so satisfying to watch. pic.twitter.com/ByzzA0YgPG February 22, 2023

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