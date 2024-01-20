روما يستضيف هيلاس فيرونا بالدوري الايطالي





الوكيل الإخباري - يحل فريق هيلاس فيرونا الإيطالي، ضيفا على نظيره فريق روما، في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم، السبت، على ملعب "الأولمبيكو"ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2023-2024.



وتعتبر هذه المباراة هي الأولى التي يخوضها نادي العاصمة الإيطالية تحت قيادة النجم السابق الإيطال ى دانييلي دي روسي الذي تولى المهمة خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، والذي أقيل من منصبه مؤخرا.



وقال بيان النادي الإيطالي: "يسر نادي روما أن يعلن عن تعيين دانييلي دي روسي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول حتى 30 يونيو 2024".



ولعب دي روسي 616 مباراة مع روما، وأصبح قائدًا وسجل 63 هدفًا في جميع المسابقات، وهو ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي.

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