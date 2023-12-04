رونالدو في الصدارة.. أفضل الهدافين في التاريخ

الوكيل الإخباري - يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وقائد النصر السعودي تربعه على عرش هدافي كرة القدم عبر التاريخ.



ويتصدر "صاروخ ماديرا" قائمة الهدافين التاريخيين في العالم برصيد 867 هدفاً، متوفقاً على النجم الأرجنتيني ميسي بفارق 46 هدفاً.



وسجل "البرغوث" إلى حدود كتابة هذه الأسطر 821 هدفاً يحتل بها المركز الثاني.



وتالياً قائمة هدافي كرة القدم عبر التاريخ:

كريستيانو رونالدو 867 هدفاً

ليونيل ميسي 821 هدفاً

جوزيف بيكان 805 هدفاً

بوسكاتش 760 هدفاً

بيلي 757 هدفاً

روماريو 743 هدفاً

جيرد مولر 720 هدفاً

أبي لينسترا 671 هدفاً

أوزوبيو 666 هدفاً

روبرت ليفاندوفسكي 647 هدفاً

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