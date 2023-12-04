الإثنين 04-12-2023
الوكيل الاخباري
 

العلوم التطبيقية تعلن عن حاجتها لأساتذة من مختلف التخصصات

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وجهاء من مخيم الزرقاء

فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 3 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

توقف خدمات الاتصالات شمال غزة

بيان صادر عن جمعية البنوك في الأردن

بحث التعاون بين اليرموك وأكاديمية الدراسات الاستراتيجية في عُمان

افتتاح مشروع الحديقة المجتمعية في عمان

الأمن: إلقاء القبض على شخصين أضرما النار بمركبة في الكرك

شهداء ومصابون بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح

الصليب الأحمر: مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق

عاجل

الاحتلال يقصف منطقة الساحة بين جباليا ومدينة غزة

الإثنين، 04-12-2023 04:57 م

رونالدو في الصدارة.. أفضل الهدافين في التاريخ

122023411385152343273


الوكيل الإخباري - يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وقائد النصر السعودي تربعه على عرش هدافي كرة القدم عبر التاريخ.

ويتصدر "صاروخ ماديرا" قائمة الهدافين التاريخيين في العالم برصيد 867 هدفاً، متوفقاً على النجم الأرجنتيني ميسي بفارق 46 هدفاً.

وسجل "البرغوث" إلى حدود كتابة هذه الأسطر 821 هدفاً يحتل بها المركز الثاني.

وتالياً قائمة هدافي كرة القدم عبر التاريخ:
كريستيانو رونالدو 867 هدفاً
ليونيل ميسي 821 هدفاً
جوزيف بيكان 805 هدفاً
بوسكاتش 760 هدفاً
بيلي 757 هدفاً
روماريو 743 هدفاً
جيرد مولر 720 هدفاً
أبي لينسترا 671 هدفاً
أوزوبيو 666 هدفاً
روبرت ليفاندوفسكي 647 هدفاً

اضافة اعلان

 


 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
122023413400452593912 (1)

الجمهور يصدم برشلونة في قمة أتلتيكو مدريد

122023415248170816530

ما سبب غياب رونالدو عن مباراة النصر واستقلال دوشنبه؟

1220234135130731390656

منتخب السيدات يواصل تحضيراته لبطولة غرب آسيا

12202341543761864898

سلة الأردن تحسم موقفها من البطولة العربية

122023415733466199393

بالصور.. شرارة يعود للأهلي طرابلس

1220234131536247274177

مورينيو المثير للجدل يحتج بطريقة مبتكرة

أخبار متعلقة
1120232782452117181939

كريستيانو يفتتح متحف "هذه قصتي" في الرياض

1120231183336785367650

رونالدو يقتحم عالم وسائل الإعلام

112023775626225592134

عرض ثلاثي الزمالك للبيع يفجر أزمة فنية

112023774951560464239

مدرب توتنهام: سنلعب بأسلوبنا ولو بخمسة لاعبين!

112023772852776855441

آرسنال يضع البرازيل في ورطة

37338

كريستيانو يغيب عن مواجهة الدحيل القطري