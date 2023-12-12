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الثلاثاء، 12-12-2023 03:51 م

رونالدو منع مانشستر يونايتد من التعاقد مع كين

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الوكيل الإخباري -  كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن وجود كريستيانو رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد منع الفريق من التعاقد مع هاري كين.

قالت الصحيفة إن "عدم نجاح التجربة الثانية للنجم البرتغالي أسهمت في عدم التعاقد مع الهداف التاريخي لتوتنهام".

وقالت: "في الوقت الذي كان يسعى فيه اليونايتد بكل قوة لضم كين، ولكن التكلفة الباهظة التي تكبدها النادي عندما استعاد خدمات "صاروخ ماديرا" مع المشاكل التي واجهها الأخير مع المدرب إريك تن هاغ، زادت من مخاوف الإدارة بشأن إتمام صفقة التعاقد مع الدولي الإنجليزي، خاصة أنه يبلغ من العمر 30 عاماً، ما يعني أنه لن يكون هناك إعادة بيع له مستقبلاً تعوض قيمة الصفقة".

وأشارت إلى أن هاري كين يحصل على ما يقارب 500 ألف إسترليني أسبوعياً مع بايرن ميونخ، بينما كان العائق الإضافي هو أن المفاوضات مع توتنهام لم تكن سهلة، خاصة أن رئيس النادي دانييل ليفي يشتهر بصعوبته في المفاوضات، لذلك كان يتحتم على مانشستر يونايتد دفع مبلغ ضخم إلى "السبيرز"، في الوقت الذي كان يعاني فيه النادي من الأزمة التي أبعدت كريستيانو رونالدو عن أولد ترافورد لتلقي بظلالها على فكرة ضم كين، وتراجع النادي عن إنفاق مبلغ كبير مرة أخرى، وسط شكوك حول الاستفادة منه بالشكل المناسب.

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