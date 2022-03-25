رونالدو ورفاقه في المشهد الأخير من الملحق الأوروبي

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتأهل المنتخب البرتغالي للمشهد الختامي من مسار الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم "قطر 2022" بفوزه الصعب على مضيفه التركي بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدراجاو في البرتغال .وتقدمت البرتغال بهدفين بالشوط الأول عن طريق أوتافايو "15" وديجو جوتا "42"، فيما قلصت تركيا الفارق عن طريق بوراك يلمز بالدقيقة "65: والذي أهدر ركلة جزاء بالدقيقة 84"، قبل أن يحسم ماتيوس نونيز الفوز للفريق البرتغالي بهدف ثالث بالوقت بدل الضائع .وسينتظر كريستيانو رونالدو ورفاقه منتخب مقدونيا الشمالية، والذي حقق المفاجأة وأقصى المنتخب الإيطالي بالفوز عليه بهدف نظيف .