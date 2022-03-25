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الجمعة، 25-03-2022 09:59 م

رونالدو ورفاقه في المشهد الأخير من الملحق الأوروبي

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
تأهل المنتخب البرتغالي للمشهد الختامي من مسار الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم "قطر 2022" بفوزه الصعب على مضيفه التركي بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدراجاو في البرتغال .اضافة اعلان



 


وتقدمت البرتغال بهدفين بالشوط الأول عن طريق أوتافايو "15" وديجو جوتا "42"، فيما قلصت تركيا الفارق عن طريق بوراك يلمز بالدقيقة "65: والذي أهدر ركلة جزاء بالدقيقة 84"، قبل أن يحسم ماتيوس نونيز الفوز للفريق البرتغالي بهدف ثالث  بالوقت بدل الضائع .

وسينتظر كريستيانو رونالدو ورفاقه منتخب مقدونيا الشمالية، والذي حقق المفاجأة وأقصى المنتخب الإيطالي بالفوز عليه بهدف نظيف .

 




 

 


 

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