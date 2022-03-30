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الأربعاء، 30-03-2022 03:49 م

رونالدو وليفاندوفيسكي إلى كأس العالم ،، ونهاية رحلة إبراهيموفيتش

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
قاد برونو فيرنانديز منتخب البرتغال للتأهل لكأس العالم قطر "2022"، وذلك بتسجيله هدفي البرتغال في مباراة نهائي الملحق الأوروبي والتي جمعتهم بمقدونيا الشمالية وانتهت بالفوز بهدفين دون رد.اضافة اعلان



 

وبهذه النتيجة ينهي رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو مغامرة مقدونيا الشمالية بالتصفيات، والتي أخرجت إيطاليا من الملحق الأوروبي كما تغلبت على المنتخب الألماني خلال مباريات المجموعات.

وفي المباراة الأخرى انهى المنتخب البولندي رحلة السويد بالتغلب عليها بهدفين دون رد، في المبارة التي أقيمت على ملعب الأولى .


وافتتح أفضل لاعب في العالم روبيرت ليفاندوفيسكي التسجيل لمنتخب بلاده من ركلة جزاء، قبل أن يحسم زميله زيلسينكي الانتصار، وينهي حكاية النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع كأس العالم .

 




 

 


 

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