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الأحد، 17-03-2024 02:17 م

رونالدو يتفاعل مع فوز سيدات النصر بالدوري السعودي

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الوكيل الإخباري - حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر للرجال، على تهنئة الفريق "العالمي" للسيدات، بفوزه بلقب بطل الدوري السعودي لكرة القدم لهذا الموسم (2023-2024).

وتوج نادي النصر "العالمي" بلقب بطل دوري السيدات للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه على نادي الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأعاد رونالدو نشر تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، من إعلان فوز فريق النصر بلقب دوري السيدات، وعلق قائلا: "تهانينا".

وسبق أن هنأ النجم البرتغالي المخضرم (39 عاما) فريق البراعم تحت 13 عاما عقب حصده لقب الدوري، والذي يلعب في صفوفه نجله كريستيانو جونيور.

وكان كريستيانو رونالدو قد قاد الفريق "العالمي" للرجال، للفوز على مضيفه الأهلي، بتسجيله هدف الفوز الوحيد، من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة، التي جمعتهما الجمعة، على أرض ملعب "الجوهرة المشعة"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.

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