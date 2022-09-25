رونالدو يحمس جمهور البرتغال برسالة قصيرة

الوكيل الإخباري - وجه كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، رسالة إلى جمهور منتخب البرتغال، عقب الفوز على التشيك (4-0)، أمس السبت، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.



ونشر رونالدو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له من الاحتفال بأحد أهداف المباراة، وكتب عليها: "مباراة رائعة.. انتصار مهم للفريق، ما زلنا نركز على هدفنا.. شكرا للجمهور البرتغالي على الدعم الرائع".



وتعرض رونالدو لإصابة قوية في الوجه خلال المباراة، بعدما سقط أرضا، والدماء تنهال من أنفه عقب التحام قوي مع توماس فاسليش حارس التشيك.



وقرر كريستيانو رونالدو، استكمال المباراة بشكل طبيعي، ورفض الخروج بعد وضع ضمادة على أنفه لإيقاف النزيف.



وسجل رباعية البرتغال في المباراة كل من: ديوجو دالوت (33- 52) وبرونو فيرنانديز (45) وديوجو جوتا (82).



ورفعت البرتغال رصيدها إلى 10 نقاط لترتقي إلى صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد التشيك عند 4 نقاط في المركز الأخير.

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