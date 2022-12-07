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الأربعاء، 07-12-2022 11:11 ص

رونالدو يخرج عن صمته على الانتقال لنادي النصر السعودي

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الوكيل الإخباري -  فند النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنباء حول توصله لاتفاق للانتقال إلى نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وشارك رونالدو بديلا في مباراة منتخب البرتغال أمام نظيره السويسري (6-1) التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، على ملعب لوسيل، وتأهل إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

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وفقا لصحيفة "record"البرتغالية، فإنه أثناء مغادرة رونالدو استاد لوسيل، سأله الصحفيون عن حقيقة انتقاله للنادي السعودي، فرد: "لا، هذا ليس صحيحا".


وكان الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان، أحد الأصدقاء المقربين للدون، قد نفى اتفاق النجم البرتغالي مع النصر، موضحا أن هناك عدة أندية أوروبية ترغب في الظفر بخدماته.

 

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