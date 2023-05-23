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الثلاثاء، 23-05-2023 04:22 م

رونالدو يريد الرحيل عن النصر وعقبتان تهددان رغبته

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الوكيل الإخباري - زعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، يستهدف الرحيل عن الفريق، بعدما قضى 5 أشهر فقط في صفوف "العالمي".

وكان رونالدو قد انضم إلى النصر في ديسمبر الماضي في صفقة مجانية، عقب فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد، بعقد يمتد حتى صيف 2025 يتقاضى بموجبه 200 مليون يورو سنويا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إلى أن "رونالدو أدرك أن منشآت التدريب والبنية التحتية الرياضية في السعودية أقل جودة من نظيرتها في أوروبا، لذا يرغب في العودة إلى أحد الأندية الأوروبية في الوقت الحالي".

وشددت الصحيفة على أن العقبة الكبرى التي تقف عائقا أمام النجم البرتغالي هي قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ إن رحيله يعني دفع تعويضات لنادي النصر مع بقاء سنتين بعقده بحسب القوانين، إذا أراد الرحيل دون وجود سبب عادل.

كذلك سيتم فرض عقوبة رياضية تتمثل في الإيقاف لفترة معينة، إذا قرر النجم البرتغالي فسخ عقده مع النصر، وفق المادة (17)، ربما تصل إلى 4 أشهر دون خوض أي مباراة رسمية، لكن هذا لم يحدث في مانشستر يونايتد، حيث كان الاتفاق بالتبادل بين صاحب الـ37 عامًا والنادي الإنجليزي على فسخ العقد.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه التقارير عن رغبة "الدون" في الرحيل عن الدوري السعودي، حيث قام بنفيها من قبل بتغريدة في حسابه على تويتر بصورة أثناء التدريبات أرفقها بكلمتين باللغة العربية قال فيها "أنا عالمي".

يذكر أن كريستيانو شارك في 17 مباراة مع النصر بمختلف البطولات، سجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين.

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وينتظر فريق النصر، خوض مباراة مصيرية وحاسمة في صراع التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، عندما يستضيف الشباب في قمة نارية، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 28.


ويمتلك النصر 60 نقطة في رصيده يحتل بها المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد قبل 3 جولات فقط على نهاية الموسم، أما الشباب فيحتل المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

 

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