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الثلاثاء، 02-04-2024 03:42 م

رونالدو يستعد لإنجاز تاريخي في الدوري السعودي

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الوكيل الإخباري - أصبح الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، على مشارف إنجاز تاريخي جديد بنهاية الموسم الحالي.

واستطاع الدولي البرتغالي الوصول إلى 26 هدفا خلال 23 مباراة خاضها في الدوري السعودي حتى الآن، بعد ثلاثيته في شباك الطائي بالجولة الماضية.

وألقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفوق رونالدو حتى هذه اللحظة، على الصربي أليكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، بفارق 4 أهداف، ليتربع على عرش صدارة الهدافين.

وأشارت الصحيفة إلى اقتراب رونالدو من تحصين صدارته قبل 9 جولات من النهاية، نظرا لإصابة ميتروفيتش التي ستبعده عن الملاعب لمدة شهر ونصف.

وأضافت أن لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد الأسبق قد يحقق إنجازا تاريخيا حال إنهاء الموسم هدافا لدوري روشن لأول مرة في مسيرته.

وأوضحت أن هذا الإنجاز يتمثل في أن يصبح رونالدو أول لاعب يتوج هدافا في 4 دوريات مختلفة حول العالم.

وسبق لصاحب الـ39 عاما التتويج بجوائز هداف الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، والدوري الإسباني بقميص ريال مدريد (3 مرات)، والدوري الإيطالي بصحبة يوفنتوس.

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