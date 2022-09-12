الإثنين 12-09-2022
الوكيل الاخباري

الإعلان عن موعد وترتيبات امتحان المفاضلة لطلبة الثانوية الأجنبية

الملك يتلقى رسالة جوابية من مدير الأمن العام

الدفاع المدني: التعامل مع 1281 حالة إسعافيه خلال 24 ساعة

وزارة الخارجية تعلن عن وظيفة ملحق دبلوماسي

دولة عربية ضمن أفضل 10 دول بالعالم

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

شمول لـ 3 شهور بواقع 100 دينار كل شهر وتغطية جزئية لاشتراكات 18 شهراً خلال استدامة ++

الهواري: 38 ألف طبيب سيتخرج خلال 6 سنوات المقبلة

وزير العمل: لا يوجد ثقافة عيب في الأردن اليوم

وفاة فتاة متأثرة بإصابتها بجريمة يرقا

الإثنين، 12-09-2022 11:16 ص

رونالدو يضع خطة بديلة للرحيل عن مانشستر يونايتد

920221211223435307436


الوكيل الإخباري - وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، خطة بديلة للرحيل عن الشياطين الحمر هذا الموسم.

وينتهي عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد في صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الخطة الرئيسية لرونالدو كانت الرحيل في الميركاتو الصيفي الماضي، لكنها لم تتحقق بعد فشل انتقاله إلى أندية: تشيلسي وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان.

اضافة اعلان

 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نجوم مانشستر يونايتد يعتقدون أن كريستيانو رونالدو لا يزال يعمل على خطة الرحيل، وعينه الآن على الانتقال إلى نادٍ جديد في شهر يناير المقبل.

وأوضحت "ذا صن" أن رونالدو سيظل لاعبا بديلا في حسابات المدرب الهولندي إريك تين هاج، لأنه لا يتناسب مع أسلوب لعبه.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202212113748979196802

أول تعليق لتوخيل بعد الإقالة من تدريب تشيلسي

9202211154123751701151

الأردنية لرياضة السيارات تنظم سباق الدرفت تاندم

9202211155033356938300

لعنة ماني تصيب محمد صلاح

9202211142840210156452

لاعبو مانشستر يونايتد ومدربهم ينقلبون على رونالدو

631dadca423604078b617f8a

لياو يوجه رسالة لجمهور ميلان عقب واقعة طرده

9202211134412905967180

بسبب جنازة الملكة.. 3 مباريات بالدوري الإنجليزي مهددة بالتأجيل

أخبار متعلقة
9202211142840210156452

لاعبو مانشستر يونايتد ومدربهم ينقلبون على رونالدو

92022422149365451833

مانشستر يونايتد يواصل صحوته ويلحق الهزيمة الأولى بالمتصدر

skysports-lisandro-martinez_5846996

مارتينيز أفضل لاعب في مانشستر يونايتد خلال شهر آب