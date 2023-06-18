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الأحد، 18-06-2023 03:24 م

رونالدو يعزز رقمه القياسي في المباريات الدولية

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الوكيل الإخباري -  عزز كريستيانو رونالدو رقمه القياسي كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية، عندما شارك في لقاء البرتغال ضد البوسنة والهرسك أمس السبت ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

ويعد النجم البرتغالي البالغ عمره 38 عاما، اللاعب الأكثر ظهورا في المباريات الدولية على مر التاريخ، كما يحتل صدارة ترتيب الهدافين على الصعيد الدولي برصيد 122 هدفا.

وبعد مشاركته في لقاء الأمس، وصل رونالدو إلى مباراته الدولية رقم 199، لكنه لم يعزز سجله التهديفي حيث لم يهز شباك البوسنة رغم فوز منتخب بلاده بثلاثية دون رد.

وسيكون بمقدور نجم النصر السعودي، الوصول  للمباراة الدولية رقم 200 عندما تلعب البرتغال ضد أيسلندا يوم الثلاثاء القادم.

ونجح رونالدو خلال مشواره الدولي في تسجيل 122 هدفا بينهم 102 في المباريات الرسمية، إضافة إلى صناعته 35 هدفا لزملائه في المنتخب.

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