رونالدو يغيب عن مباراة فريقه اليوم ضد برشلونة

الوكيل الإخباري _ يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس عن مواجهة برشلونة، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وثبت غياب رونالدو وفقا لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، بعد أن أجرى النجم البرتغالي مسحة جديدة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وجاءت نتيجتها إيجابية أيضا.



ويخضع رونالدو للعزل الذاتي منذ أن ثبتت إصابته في 13 أكتوبر، أثناء تواجده مع المنتخب البرتغالي، حيث عاد إلى تورينو على متن طائرة خاصة وفقا للسلطات المحلية.



ولم تظهر على رونالدو أي أعرض منذ ذلك الحين، لذلك كل ما كان يحتاج إليه للحصول على تصريح من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، إجراء مسحة جديدة قبل 24 ساعة على الأقل من مواجهة برشلونة.





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المصدر : ملاعب

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