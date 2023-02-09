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الخميس، 09-02-2023 11:49 ص

رونالدو يقود النصر أمام الوحدة للإبتعاد بصدارة الدوري السعودي

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الوكيل الإخباري - يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر في مواجهة قوية أمام الوحدة الساعة 8:30 من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويخوض النصر المباراة بهدف حصد النقاط الثلاث، من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري السعودي، خاصة وأنه فقد نقطتين ثمينتين في الجولة الماضية بالتعادل مع الفتح .

ويأمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة العالمي للفوز وحصد النقاط للابتعاد بصدارة الدورى السعودي، بعد افتتاح رصيده التهديفي مع الفريق، حيث سجل ركلة الجزاء أمام الفتح الجولة الماضية.

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بينما على الجهة الأخرى، يدخل الوحدة المباراة باحثا عن تعديل موقفه في الجدول، خصوصا أنه يعاني بشكل ملحوظ في الموسم الحالي، وسقط في الجولة الماضية بالخسارة أمام الفيحاء.

ويحتل النصر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الشباب والاتحاد بينما يحتل الوحدة المركز 13 وفي رصيده 15 نقطة. 

 

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