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الأربعاء، 03-04-2024 02:09 م

رونالدو يقود النصر لاكتساح أبها بثمانية

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الوكيل الإخباري - قاد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو النصر لتحقيق فوز كبير على أبها بنتيجة 8-0، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع النصر رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بفارق 12 نقطة، فيما توقف رصيد أبها عند 22 نقطة بالمركز قبل الأخير.

وشهدت المباراة ظهورا مميزا من رونالدو الذي سجل هاتريك في الدقائق 11 و21 و42، وقدم تمريرة حاسمة بالدقيقة 44 سجلها عبدالمجيد الصليهم.

وسجل ساديو ماني هدفا بالدقيقة 33 وعبدالرحمن غريب "51" وعبدالعزيز العليوة هدفين "63 و86".

أحداث المباراة

سيطر النصر بشكل كامل على المباراة وسط تراجع كبير من أبها الذي لم يقدم أي شيء يذكر طوال 90 دقيقة.

البداية كانت بضربة رأسية لرونالدو في الدقيقة الرابعة مرت بجوار القائم دون أي خطوة.

وفي الدقيقة 11، نجح رونالدو في تسجيل الهدف الأول عبر ركلة حرة مباشرة نفذها بقوة شديدة خارج حدود منطقة الجزاء.

واستمرت سيطرة النصر حتى جاءت الدقيقة 21، لتشهد تسجيل رونالدو للهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة جديدة من الناحية اليسرى.

وتمكن "العالمي" من تناقل الكرة يمينا ويسارا وأرسل الكثير من العرضيات لكن دون خطورة تذكر، وسط رجوع تام من أبها.

وفي الدقيقة 33، أرسل رونالدو تمريرة تصدى لها حارس أبها قبل أن تعود للسنغالي ساديو ماني الذي سجل الهدف الثالث.

وبعد 9 دقائق فقط وتحديدا في الدقيقة 42 من الشوط الأول، أرسل عبدالرحمن غريب تمريرة سحرية لرونالدو وضعته وجها لوجه بالمرمى.

وتمكن "الدون" من تسديد الكرة خارج حدود منطقة الجزاء بشكل ساقط لتسكن شباك أبها مسجلا الهدف الرابع لفريقه.

وبعد ثوان قليلة، نجح سامي النجعي في افتكاك الكرة وتمريرها إلى ساديو ماني الذي أرسلها لرونالدو ثم مررها إلى عبدالمجيد الصليهم ليضيف خامس الأهداف بالدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، قرر البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، استبدال رونالدو والدفع بالمهاجم الشاب مشاري النمر.

وتمكن "العالمي" من زيادة أهدافه بالتسجيل للمرة السادسة عن طريق عبدالرحمن غريب بالدقيقة 51 بعد تمريرة مميزة من البرتغالي أوتافيو.

وأطلق مشاري النمر ضربة رأسية مميزة بالدقيقة 54، ولكن حارس أبها أنقذها ببراعة شديدة.

وواصل النصر الاستحواذ على الكرة دون خطورة، حتى جاءت الدقيقة 63 ليسجل البديل عبدالعزيز العليوة سابع الأهداف.

وبعد 10 دقائق من اللعب، تمكن مشاري النمر من تسجيل الهدف الثامن، لكن الحكم قرر إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 77، أطلق علي الحسن البديل تسديدة صاروخية بعد تمريرة مميزة أوتافيو ولكنها مرت بجوار القائم.

وكاد أن يسجل العليوة الهدف الثاني بتسديدة ساقطة ولكنها جاءت أعلى العارضية بالدقيقة 82.

وواصل العليوة التصميم على تسجيل الهدف الثامن، حيث أطلق تسديدة قوية فجرت شباك أبها بالدقيقة 86.

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