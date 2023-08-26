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السبت، 26-08-2023 11:54 ص

رونالدو يقود النصر لاكتساح الفتح في الدوري السعودي (فيديو)

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الوكيل الإخباري - قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق انتصاره الأول في الدوري السعودي هذا الموسم، بفوزه العريض على مضيفه الفتح 5-0،  الجمعة في الجولة الثالثة من المسابقة.

وصنع رونالدو الهدف الأول لزميله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 25، ثم تكفل البرتغالي بنفسه بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 38، و55.

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وقاد رونالدو الهجمة التي سجل منها ماني الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 81، ثم اختتم البرتغالي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وحصد النصر بذلك أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم بعدما مني بهزيمتين مفاجئتين أمام الاتفاق 1-2 والتعاون 0-2.
أما الفتح، فقد تجمد رصيده عند أربع نقاط ويحتل المركز السابع.

 

ملاعب 

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