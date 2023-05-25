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الخميس، 25-05-2023 04:18 م

رونالدو يكشف حقيقة انتقاله إلى بايرن ميونخ

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الوكيل الإخباري -  حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على توضيح صحه الأخبار المنتشرة بانتقاله لفريق بايرن ميونخ الألماني خلال الميركاتو الصيفي المقبل من عدمها.

وأكد رونالدو أن جميع الاخبار المنتشره بانتقال اللاعب للنادي الألماني عاريه تماماً من الصحة مؤكداً أنه سعيد حالياً داخل نادي النصر ولا يفكر في الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وأكمل رونالدو في تصريحات صحفية أن الدوري السعودي أحد أقوى الدوريات العالم مؤكداً أنه سعيد بسبب تواجده ضمن العناصر الأساسية لفريق العالمي.

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