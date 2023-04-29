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السبت، 29-04-2023 04:19 م

رونالدو يوجه رسالة خاصة بعد الفوز على الرائد

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الوكيل الإخباري - وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة خاصة لجمهور نادي النصر، بعد فوزه على ضيفه الرائد (4-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة الـ24 من دوري "روشن" السعودي.

وأحرز رونالدو الهدف الأول لفريق "العالمي" بتسديدة رأسية رائعة مبكرا عند الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة بداية المباراة التي جرت على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشر النجم البرتغالي صورة له مع زملائه عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، أثناء الاحتفال بهدفه مرفقة بـ"تدوينة" جاء غيها: "فوز عظيم، أحسنتم أيها الزملاء، شكر خاص للجماهير لكونهم رائعين كالعادة".

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ونجح كريستيانو رونالدو (38 عاما) في قطع صيامه التهديفي، الذي لازمه في آخر ثلاث مباريات لنادي النصر، أمام كل من الهلال والفيحاء ضمن دوري "روشن"، ونادي الوحدة، ضمن كأس الملك، ليخرج فريق "العالمي" من الدور المسابقة.


ورفع النجم البرتغالي رصيده إلى 12 هدفا بقميص "العالمي" في الدوري ويحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

 

 

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