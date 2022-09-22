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الخميس، 22-09-2022 04:31 م

رونالدينيو: برشلونة لديه كل شيء للعودة إلى القمة

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الوكيل الإخباري - كال الأسطورة البرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة السابق، المديح للفريق الكتالوني تحت قيادة تشافي هيرنانديز، مُشيرا إلى أن البلوجرانا أصبح لديه كل شيء في الوقت الحالي للعودة إلى القمة.

وقال رونالدينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "برشلونة حاليا تحت قيادة تشافي في مرحلة انتقالية، يوجد العديد من المتغيرات، وآمل أن يسير كل شيء على ما يرام".

وأضاف: "برشلونة يملك مدربا جيدا والشباب الحالي لديهم الكثير من المواهب. بالفعل البارسا يملك كل شيء ممكن للعودة إلى القمة".

وأتم بالإجابة عن سؤال "هل ميسي هو أفضل لاعب في كل العصور؟"، قائلا: "من الصعب الإجابة، لأن هناك الكثير من اللاعبين ولا أحب المقارنة، فلدينا بيليه ومارادونا، وكل واحد كان الأفضل في وقته".

ويحتل برشلونة وصافة الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، متخلفا بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

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