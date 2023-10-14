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السبت، 14-10-2023 02:52 م

روني يرفض التدريب في السعودية

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الوكيل الإخباري - قال مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، واين روني، إنه "رفض عرضاً للتدريب في الدوري السعودي قبل الموافقة على تولي مهمة تدريب نادي برمنغهام سيتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم".

وعين روني، الذي درب من قبل فريقي دي.سي يونايتد الأمريكي وديربي كاونتي الإنجليزي، مدرباً لبرمنغهام سيتي الذي يحتل المركز السادس في دوري الدرجة الثانية الأربعاء الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لبرمنغهام سيتي، غاري كوك، إنه "حاول إحضار روني إلى السعودية خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين".

وقال كوك في مؤتمر صحافي مشترك مع روني "ناقشنا مسألة السعودية. كان محكوماً عليها بالفشل".

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وكان الانتقال إلى السعودية سيعني أن روني يتبع خطى زميله السابق في منتخب إنجلترا ستيفن جيرارد الذي عُين مدرباً لنادي الاتفاق في يوليو تموز الماضي.

وقال روني إن قراره لا يعني "قلة احترام" للمدربين الذين اختاروا الانتقال إلى السعودية مضيفاً "بالنسبة لي شعرت أن تطوري ومساري يختلفان.

"أنا أتخذ قراراتي بنفسي، وبالنسبة لي العودة إلى كرة القدم الإنجليزية أمر رائع. هذا ما أردت القيام به.

وأضاف "أتيحت لي فرص خلال الأسابيع الأربعة أو الستة الماضية في أندية أخرى أيضا، لكن كان القرار سهلاً حقا بعد التحدث إلى برمنغهام".


وتابع "أريد أن أكون ناجحاً، من الواضح أن هذا النادي يريد أن يكون ناجحاً، وطريقة تفكيرنا متشابهة كثيراً".

وفي الجولة المقبلة سيلعب برمنغهام سيتي خارج أرضه أمام ميدلسبره في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

 

ملاعب 

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