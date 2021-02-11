الخميس 11-02-2021
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الخميس، 11-02-2021 03:24 م

رياض محرز يفقد 175 ألف جينيه دون ان يعلم .. أغرب عملية سرقة

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الوكيل الإخباري _ تمكن شريف محمد، البالغ من العمر 32 عاماً،  من سرقة بيانات البطاقة المصرفية لنجم مانشستر سيتي وقائد المنتخب الجزائري، رياض محرز.وأنفق الشخص 175 ألف جنيه إسترليني من بطاقة محرز، قبل أن يعلم النجم الجزائري المصرف بضرورة إيقاف البطاقة.


كما أنفق شريف 20 ألف إسترليني في جزيرة إيبيزا الإسبانية. كما دفع مبالغ كبيرة على الإقامة في فنادق فاخرة. بلندن مثل “شانغريلا”. هذا إلى جانب تناول الطعام في مطاعم فاخرة.

ودافع محامي شريف عن موكله بأنه كان فاقداً للسيطرة على تصرفاته خلال فترة استخدامه لبطاقة محزر،فتم إطلاق سراح شريف بموجب كفالة مالية، وهو الآن في انتظار الحكم النهائي الذي سيصدر في 25 فبراير الجاري.

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المصدر :ملاعب 


 




 

 


 

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