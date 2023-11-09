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الخميس، 09-11-2023 02:50 م

ريال سوسييداد إلى دور الـ16 بدوري الأبطال بعد غياب 19 عاماً

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الوكيل الإخباري - حقق نادي ريال سوسييداد الإسباني فوزًا كبيرًا على ضيفه بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

أُقيمت المباراة على ملعب "ريالي أرينا" في سان سيباستيان، حيث نجح الفريق الباسكي في تسجيل ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول بواسطة ميكيل ميرينو وميكيل أويارزابال، وأندير بارينيتشيا في الدقائق 6 و11 و21 على التوالي.

وبالرغم من إلغاء هدف لصالح ريال سوسييداد في الدقيقة 15 بسبب تداخل، إلا أنهم فشلوا في استغلال ركلة جزاء في الدقيقة 29.

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في الشوط الثاني، تمكن بنفيكا من تسجيل هدف الشرف في الدقيقة 49 عبر رافا سيلفا.


بفوزه الثالث على التوالي، يحتل ريال سوسييداد صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ويتأهل إلى دور الـ16 في دوري الأبطال، بجانب مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيج الألماني.


وبهذا الفوز، يعود ريال سوسييداد إلى دور الـ16 بعد غياب دام 19 عامًا منذ 2004.
من جهته، يستمر بنفيكا في سلسلة الهزائم بخسارته الرابعة على التوالي، متذيلًا الترتيب في المجموعة بدون أي نقاط.

 

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