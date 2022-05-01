ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة 35 بتاريخه

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتوج ريال مدريد رسميا بلقب الدوري الإسباني للمرة 35 بتاريخه، بعد فوزه على إسبانيول برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب سانيتاجو بيرنابيو في مدريد، لحساب الجولة الـ 34 من الليغا .وافتتح البرازيلي الشاب رورديجو أهداف اللقاء بالدقيقتين 33 و 43 من عمر الشوط الأول، فيما سجل أسينسيو الهدف الثالث بالدقيقة 54، وكان الهدف الراع للفرنسي كريم بنزيما بالدقيقة 81 ليحسم الفريق الملكي النقاط الثلاث وينهي السباق نحو اللقب .وخاض ريال مدريد المباراة بعدد من الوجوه البديلة بقيادة المخضرم مارسيلو، حيث عمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لإراحة العديد من اللاعبين الذين شاركوا في الشوط الثاني وفي مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيما، خصوصا وأن الفريق ينتظر مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في منتصف الأسبوع الجاري، بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا .وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 81 بالمركز الأول على سلم الترتيب وبفارق 17 نقطة عن إشبيلية الإسباني أقرب ملاحقيه، فيما بقي إسبانيول بالمركز الـ 13 بـ 39 نقطة .