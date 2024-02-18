ريال مدريد ضيفاً على رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

الوكيل الإخباري - يخوض ريال مدريد مواجهة سهلة نسبياً أمام مضيفه فريق رايو فاليكانو، في الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني للموسم الجاري 2023 – 2024.



ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن جيرونا الوصيف برصيد 56 نقطة، بينما يحتل فريق رايو فاليكانو، المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.



ويسعى الريال لمواصلة انتصاراته في الليجا من أجل الحفاظ على صدارة المسابقة خلال الموسم الحالي، ويدخل أبناء المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الذي حققه الثلاثاء الماضي على حساب لايبزيج الألماني بهدف نظيف، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وسيفتقد الفريق الملكي خلال مباراة رايو فاليكانو، للعديد من نجومه لأسباب مختلفة، سيغيب جود بيلينجهام، تيبو كورتوا، ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو، بسبب الإصابة، بينما يغيب الفرنسي فيرلاند ميندي بسبب الإيقاف.



وكان ريال مدريد قد حقق فوزا كبيرا في الجولة الماضية على حساب ملاحقه المباشر فريق جيرونا، برباعية نظيفة، في المقابل خسر فريق رايو فاليكانو أمام مضيفه فريق ريال مايوركا، بهدفين مقابل هدف.



وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي، والتي أقيمت 5 نوفمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الليجا.

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