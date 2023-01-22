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الأحد، 22-01-2023 02:03 م

ريال مدريد في ضيافة أتلتيك بلباو لمطاردة برشلونة على صدارة الدوري الإسباني

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الوكيل الإخباري - يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على نظيره أتلتيك بلباو، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2022.

ويخوض ريال مدريد مباراة اليوم تحت شعار "لا بديل عن الفوز" بحثا عن تقليص فارق النقاط مع برشلونة، في رحلة الحفاظ على لقب الدوري الإسباني.

ويعلم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد جيدًا، أن مباراة اليوم ستكون صعبة لكونها تأتي أمام خصم عنيد على ملعبه ووسط جمهوره، بالإضافة إلى أن الملكي يعانى من تذبذب النتائج خلال الفترة الماضية، حيث خسر لقب بطولة كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز  بصعوبة على فياريال في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، في حين يحتل أتلتيك بلباو المركز السابع برصيد 25 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يسعى أتلتيك بلباو بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي لحسم نتيجه المباراة لمصلحة فريقه من أجل الاقتراب أكثر لمنطقة التأهل إلى البطولات الأوروبية للموسم المقبل.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية نشرت إحصائية بالأرقام عن سبب الإصابات والإجهاد داخل صفوف ريال مدريد، وتحديدا الدوليين منذ العودة من مباريات كأس العالم 2022 التي أقيمت مؤخرا في قطر وتوج بلقبها المنتخب الأرجنتيني.


وقالت ماركا، إن عدد كبير من لاعبي ريال مدريد يعانون من الإجهاد بسبب عدد الدقائق التي شاركوا فيها مع منتخبات بلادهم ببطولة كأس العالم ، على رأسهم الكرواتي لوكا مودريتش، وهو ما أدي إلي معاناة من الإجهاد سريعًا بعد خوض عدد من المباريات مع الملكي،وتسبب هذا في إستبعاده عن مباراة فياريال، لإتباع برنامج تأهيلي إستعدادًا لعودته من جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد شارك في 665 دقيقة مع منتخب كرواتيا ببطولة كأس العالم 2022 الأخيرة.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو، على 5 غيابات هي دافيد ألابا ولوكاس فاسكيز وداني كارفخال وأوريلين تشواميني وإيدين هازارد الذي تعرض للإصابة فى الكاحل بالتدريبات الأخيرة، فيما عاد النجم الكرواتي لوكا مودريتش من جديد إلي المرينجي. 

وضمت قائمة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو 19 لاعبًا هم: 
 
حراسة المرمي: كورتوا، لونين، لويس لوبيز 
 
الدفاع: ميليتاو، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، روديجر، ميندي
 
خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فيدي فالفيردي، سيبايوس

 
الهجوم: بنزيما، فينيسيوس جونيور، أسينسيو، رودريجو، ماريانو دياز

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