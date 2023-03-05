ريال مدريد في مواجهة صعبة أمام بيتيس بالدوري الإسباني

الوكيل الإخباري - يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على ريال بيتيس في الحادي عشر مساء اليوم، الأحد، على ملعب "بينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023.



ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، خلفًا لبرشلونة المتصدر برصيد 59 نقطة، فيما يأتي فريق ريال بيتيس فى المركز الخامس برصيد 40 نقطة.



يسعي فريق ريال مدريد لتحقيق الانتصار على ريال بيتيس ومواصلة مطاردة برشلونة على صدارة جدول مسابقة الدوري الإسباني.



ويتطلع فريق الريال للفوز على بيتيس من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام برشلونة بنتيجة 0-1 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "سانتياجو برنابيو".





وفي المقابل، يستهدف ريال بيتيس زيادة جراح الفريق الملكي، بتحقيق انتصار ثمين مستغًلا فى ذلك عاملي الارض والجمهور.



ويعرف فريق ريال بيتيس بالندية الكبيرة في مبارياته ضد كبار إسبانيا، لما يمتلكه من عناصر مميزة في كافة المراكز داخل صفوفه.



ويأمل فريق بيتيس في خطف الثلاث نقاط من ريال مدريد اليوم، من أجل اقتحام المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإسباني.





كان ريال بيتيس قد نجح في التأهل إلي دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي، ويضرب موعدًا مع المتوهج فريق مانشستر يونايتد.

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