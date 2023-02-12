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الأحد، 12-02-2023 04:59 م

ريال مدريد يجهز مفاجأة لإقناع كلوب بخلافة أنشيلوتي

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الوكيل الإخباري - دخل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، قائمة المرشحين لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

وزعمت تقارير، بأن إدارة ريال مدريد تنوي الاستغناء عن أنشيلوتي، إذا خسر لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد يراقب وضع كلوب مع ليفربول، ويسعى للتعاقد معه في الموسم الجديد، إذا رحل المدرب الألماني عن تدريب الريدز.

وأشارت إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، من المعجبين بكلوب والعمل الذي قدمه مع دورتموند وليفربول، ويحلم بضمه للعمل في "سانتياجو برنابيو".

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن ريال مدريد سيحاول التوقيع مع كل من جود بيلينجهام وكيليان مبابي، لإقناع كلوب بأن يكون على رأس المشروع المدريدي.

ولا يمر كلوب بفترة جيدة مع ليفربول، حيث تراجع مستوى الفريق بشكل رهيب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحتل المركز العاشر ب29 نقطة.

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