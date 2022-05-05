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الخميس، 05-05-2022 03:23 م

ريال مدريد يحقق فوزا تاريخيا ويعبر لنهائي دوري الأبطال

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا


تأهل ريال مدريد الإسباني لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه المثير على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 3/1 (5/6 بمجموع المبارتين) في مباراة إياب نصف النهائي والتي أقيمت على ملعب السانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ووصلت المباراة للأشواط الإضافية، وشهدت سيناريو كروي أقرب للجنون حيث تقدم مانشستر سيتي بهدف عن طريق الجزائري رياض محرز بالدقيقة 73، إلا أن البرازيلي الشاب رودريجو سجل هدفين لريال مدريد بالوقت بدل الضائع ليقود المواجهة للتمديد.

وحسم الفرنسي كريم بنزيما التأهل لريال مدريد من ركلة جزاء بالدقيقة 95 من عمر الشوط الإضافي الأول، ليتفوق الريال بفارق هدف؛ حيث كانت قد انتهت مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد في انجلترا بفوز السيتي بنتيجة 4/3.

وسيلتقي الريال بليفربول الإنجليزي في المبارة النهائية التي ستقام على ملعب فرنسا في باريس يوم السبت 28 من الشهر الجاري، وذلك بعد فوز رفاق المصري محمد صلاح على فياريال الإسباني بنتيجة 5/2 في مجموع مبارتي نصف النهائي.

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