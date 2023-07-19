ريال مدريد يختتم النصف الأول من فترته التحضيرية

الوكيل الإخباري - اختتم ريال مدريد فترته التحضيرية الأولى للموسم الجديد، اليوم الأربعاء، في مدينته الرياضية "سيوداد ديبورتيفا دي فالديبيباس"، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فمن المقرر أن تسافر بعثة ريال مدريد إلى لوس أنجليس، بعد ظهر اليوم.



وأضافت الصحيفة، أن الريال سيتواجد في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس للقيام بجولة ودية سيواجه خلالها أندية ميلان ومانشستر يونايتد وبرشلونة ويوفنتوس، في مدن مختلفة من الولاية ذاتها.



وانضم للفريق الثنائي إدواردو كامافينجا ولوكا مودريتش، بكامل طاقتهما بعد أن انضما إلى الفترة التحضيرية أمس.



وبعد الإحماء، تدرب اللاعبون على الحيازة والتحكم بالكرة، ولعبوا المباريات على الملاعب الصغيرة، وانتهى التدريب بسلسلة من الجري المستمر والمقاومة.

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