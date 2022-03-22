ريال مدريد يرفض مواجهة برشلونة على ملعب البيرنابيو

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاسيلتقي برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات على ملعب " الفريدو دي ستيفانو " بالعاصمة الإسبانية مدريد.وكانت جميع الفرق التي تأهلت للدور ربع النهائي قد قررت خوض المباريات على ملعبها الأساسي، باستثناء الريال، حيث سيلتقي بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان على ملعب إليانز أرينا والأمر ذاته ينطبق على يوفنتوس وأرسنال .يذكر أن برشلونة قد تأهل لربع النهائي بعد أن تصدر المجموعة الثالثة بـ 18 نقطة، فيما حل ريال مدريد بوصافة المجموعة الثانية بـ 12 نقطة .