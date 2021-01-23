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السبت، 23-01-2021 01:01 م

ريال مدريد يعلن عن بديل زيدان

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الوكيل الإخباري _ تعرض فريق ريال مدريد الإسباني إلى أزمة كبيرة، بعد خلو مقعد المدير الفني للفريق بعد إصابة الفرنسي زين زيدان.


وأعلن ريال مدريد ، عن إصابة زيدان بفيروس كورونا، بعدما جاءت عينة الفحص إيجابية.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يتولى الفرنسي ديفيد بيتوني مساعد زيدان، المهمة التدريبية بشكل مؤقت.


المساعد الفرنسي الذي رافق "زيزو" على مدار 17 عامًا، سيقوم بحضور المؤتمرات الصحفية وإدارة الحصص التدريبية للفريق.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني، برصيد 37 نقطة، ملاحقًا أتلتيكو مدريد متصدر المسابقة.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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