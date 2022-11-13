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الأحد، 13-11-2022 02:07 م

رينارد يستبعد المولد من قائمة كأس العالم.. ويستدعي البديل

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الوكيل الإخباري - أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، مساء اليوم الأحد، استبعاد فهد المولد من القائمة  النهائية للأخضر المشاركة في كأس العالم "قطر 2022".

واستقر رينارد على استدعاء اللاعب نواف العابد، لينضم إلى قائمة الصقور بدلا من المولد، الذي استبعد كإجراء احترازي بسبب الجدل الذي يحيط بموقفه في أزمة المنشطات.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بيانا مقتضبا قال فيه: "‎بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية (وادا) في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الخاصة باللاعب فهد المولد".

وتابع البيان: "بعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد، وبناء على ذلك وكإجراء احترازي، قرر المدير الفني هيرفي رينارد استبعاد اللاعب من القائمة المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022، واستدعاء اللاعب نواف العابد للانضمام إلى القائمة".

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