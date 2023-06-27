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الثلاثاء، 27-06-2023 04:50 م

زيدان إقبال ينضم إلى أوتريخت من مانشستر يونايتد

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي أوتريخت المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم اليوم الإثنين تعاقده مع العراقي زيدان إقبال قادما من مانشستر يونايتد.

ويمتد عقد لاعب الوسط البالغ عمره 20 عاما مع الفريق الهولندي لأربع سنوات.

وقال يوردي زويدام المدير الفني للفريق عبر موقع ناديه على الإنترنت: "زيدان لاعب مبتكر في خط الوسط ويفهم جميع جوانب اللعبة".

وقرر إقبال تمثيل منتخب العراق، وخاض معه ثلاث مباريات، رغم إمكانية اللعب لمنتخب إنجلترا.

ولم يكشف أوتريخت عن قيمة انتقال اللاعب العراقي، المولود في مدينة مانشستر، لكن تقارير أشارت إلى إنهاء الصفقة مقابل مليون يورو.

وتدرج زيدان إقبال مع مانشستر يونايتد حتى انضم للفريق الأول في يناير الماضي وشارك معه مرة وحيدة ولعب لمنتخب العراق الأول 3 مباريات.

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