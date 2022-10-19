الأربعاء 19-10-2022
الوكيل الاخباري

المياه: جميع المصادر المائية في الأردن آمنة

بوتين يُعلن حالة الحرب

كشف تفاصيل القبض على المطلوب الأول في الجنوب

16 قراراً جديداً من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

احتمالات تساقط الأمطار تنعش آمال مزارعي الزيتون بإنتاج جيد

6210 طلبات ترشيح لجائزتي المعلم والمرشد التربوي المتميز

الأعلى للسكان: الشباب الأردني يفتقر لمعلومات الصحة الإنجابية

ألمانيا تصدر سلاحا خطيرا إلى جارة أوكرانيا

عطاء لشراء 100 -120 الف طن قمح

توقعات بصرف رواتب معلمي مدارس السوريين في هذا الموعد

الأربعاء، 19-10-2022 02:13 م

زيدان يتحدث عن وجه التشابه بينه وبين كريم بنزيما

10202219124157482407510


الوكيل الإخباري - تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، نجم ومدرب ريال مدريد السابق، عن وجه التشابه بينه وبين كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، بعدما قام زيدان بتتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 في حفل مجلة "فرانس فوتبول" الذي أقيم مؤخرا في باريس.

وقال زيدان في تصريحاته لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، يوم الأربعاء: "أنا بمثابة الأخ الأكبر بالنسبة لبنزيما، هذا ما نحب جيداً أن ننادي به بعضنا البعض، هو يناديني بأخي الأكبر وأنا أناديه: أخي الصغير".

وأضاف: "لقد كان لدينا تقريباً نفس المسار، هو من ليون وأنا من مارسيليا ولكن بعيداً عن هذا، لدينا أشياء كثيرة تجمعنا، حتى في أصولنا فعائلتي وعائلته تأتيان من قرى قريبة من بعضها البعض في الجزائر بمنطقة القبائل. تحدثنا عن هذا في العديد من المناسبات".

وتابع زيدان: "بنزيما انضم لريال مدريد وهو لا يزال صغيراً، وحين عانى من بعض الصعوبات في الفريق العديد اعتقدوا أنه سوف يستسلم، ولكنه قال (أريد أن أنجح هنا وسأكون الأفضل) وقد نجح في النهاية بالقيام بذلك، رغم الانتقادات والضغوط بنادٍ هائل مثل الريال، هذا لم يجعله يفقد الأمل، إنه قوي فعلاً (بنزيما)، وهذا أكثر ما أحبه فيه، فهو لم يلقِ المنشفة أو يستسلم في أي لحظة من لحظات حياته، لقد ترك الجميع يتحدثون وينتقدون ولكن الآن انظروا ما حققه بمسيرته، وأرقامه هي التي ترد بالنيابة عنه".

وعن الجودة التي يتمتع بها كريم بنزيما، أشار زيدان: "لمسته للكرة لطالما أذهلتني، إنها رائعة بالإضافة إلى تحكمه بها، هذا ما يقوده إلى بداية الهجمات واللقطات التي يقوم بها، لديه ميزة السيطرة على الكرة بطريقة مذهلة بمختلف الوضعيات، حتى بصدره أو يكون في وضعية متحركة لا يضيعها".

وأردف: "من الممتع مشاهدة ذلك حين تكون بجانبه بالملعب أو على بُعد 3 أمتار منه، لقد قلنا لبعضنا البعض في العديد من الأحيان إننا كنا نتمنى لو لعبنا مع بعضنا بفريق واحد، كنت لأجعله يسجل عدداً لا بأس به من الأهداف، هذا لم يحدث مع الأسف ولكننا تمكنا على الأقل من العمل معًا".

وبسؤاله هل رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد كان له تأثيره على بنزيما؟.. أجاب زيدان: "الجميع يقول إن رحيل رونالدو غير كل شيء لبنزيما في ريال مدريد، ولكنني لا أرى هذا، كان كريم لاعباً جيداً جداً بوجود كريستيانو، كان يسجل ويصنع الكثير من الأهداف منها لرونالدو، ما أراه هو أنه فقط تطور أكثر واكتسب ثقة أكبر".

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020221911852545016819

محمد صلاح يقود ليفربول ضد وست هام لمواصلة الصحوة في الدوري الإنجليزي

1020221911146233016473 (1)

ريال مدريد ضيفًا على إلتشي لتعزيز صدارة الدوري الإسباني

10202219125834871133726

69 لاعبا ولاعبة يشاركون ببطولة المملكة للسكواش

1020221910360151544897

مواجهات مثيرة .. مواعيد مباريات اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة

1020221993710841272721

قائمة اللاعبين الغائبين عن كأس العالم للإصابة

10202218152527587206367

في حدث صادم.. وفاة مدرب سوري بسبب ركلة جزاء والحكم يستكمل المباراة

أخبار متعلقة
10202218990358376607

الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية لعام 2022

10202217152132646194873

رد فعل رونالدو بعد استبداله في مباراة نيوكاسل (فيديو)

10202217162615868920467

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية منذ تأسيسها.. من ماثيوز إلى ميسي

102022493951619374538

مانشستر يونايتد يوافق على رحيل رونالدو

1020221104329805860539

رونالدو يتلقى طعنة من البرتغال

9202229131917572166866

شقيقة رونالدو تهاجم الجماهير البرتغالية