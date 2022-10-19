زيدان يتحدث عن وجه التشابه بينه وبين كريم بنزيما

الوكيل الإخباري - تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، نجم ومدرب ريال مدريد السابق، عن وجه التشابه بينه وبين كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، بعدما قام زيدان بتتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 في حفل مجلة "فرانس فوتبول" الذي أقيم مؤخرا في باريس.



وقال زيدان في تصريحاته لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، يوم الأربعاء: "أنا بمثابة الأخ الأكبر بالنسبة لبنزيما، هذا ما نحب جيداً أن ننادي به بعضنا البعض، هو يناديني بأخي الأكبر وأنا أناديه: أخي الصغير".



وأضاف: "لقد كان لدينا تقريباً نفس المسار، هو من ليون وأنا من مارسيليا ولكن بعيداً عن هذا، لدينا أشياء كثيرة تجمعنا، حتى في أصولنا فعائلتي وعائلته تأتيان من قرى قريبة من بعضها البعض في الجزائر بمنطقة القبائل. تحدثنا عن هذا في العديد من المناسبات".



وتابع زيدان: "بنزيما انضم لريال مدريد وهو لا يزال صغيراً، وحين عانى من بعض الصعوبات في الفريق العديد اعتقدوا أنه سوف يستسلم، ولكنه قال (أريد أن أنجح هنا وسأكون الأفضل) وقد نجح في النهاية بالقيام بذلك، رغم الانتقادات والضغوط بنادٍ هائل مثل الريال، هذا لم يجعله يفقد الأمل، إنه قوي فعلاً (بنزيما)، وهذا أكثر ما أحبه فيه، فهو لم يلقِ المنشفة أو يستسلم في أي لحظة من لحظات حياته، لقد ترك الجميع يتحدثون وينتقدون ولكن الآن انظروا ما حققه بمسيرته، وأرقامه هي التي ترد بالنيابة عنه".



وعن الجودة التي يتمتع بها كريم بنزيما، أشار زيدان: "لمسته للكرة لطالما أذهلتني، إنها رائعة بالإضافة إلى تحكمه بها، هذا ما يقوده إلى بداية الهجمات واللقطات التي يقوم بها، لديه ميزة السيطرة على الكرة بطريقة مذهلة بمختلف الوضعيات، حتى بصدره أو يكون في وضعية متحركة لا يضيعها".



وأردف: "من الممتع مشاهدة ذلك حين تكون بجانبه بالملعب أو على بُعد 3 أمتار منه، لقد قلنا لبعضنا البعض في العديد من الأحيان إننا كنا نتمنى لو لعبنا مع بعضنا بفريق واحد، كنت لأجعله يسجل عدداً لا بأس به من الأهداف، هذا لم يحدث مع الأسف ولكننا تمكنا على الأقل من العمل معًا".



وبسؤاله هل رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد كان له تأثيره على بنزيما؟.. أجاب زيدان: "الجميع يقول إن رحيل رونالدو غير كل شيء لبنزيما في ريال مدريد، ولكنني لا أرى هذا، كان كريم لاعباً جيداً جداً بوجود كريستيانو، كان يسجل ويصنع الكثير من الأهداف منها لرونالدو، ما أراه هو أنه فقط تطور أكثر واكتسب ثقة أكبر".

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