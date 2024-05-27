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الإثنين، 27-05-2024 03:57 م

زيدان يتصدر أحلام عملاق إنجليزي

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الوكيل الإخباري - يتصدر الفرنسي زين الدين زيدان، أحلام أحد الأندية الإنجليزية العريقة، التي تبحث عن مدير فني جديد استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.

ونقلت شبكة GFFN أن مانشستر يونايتد يحلم بالتعاقد مع زيدان، ليخلف الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني الحالي للفريق.

وأضافت أن إدارة اليونايتد لم تفقد الأمل في التعاقد مع المدرب الفرنسي، رغم ما يتردد بأن زيدان غير متحمس لفكرة العمل في إنجلترا.

ولفتت إلى أن زيدان يبقى متفرغا منذ انتهاء ولايته الثانية مع ريال مدريد في صيف 2021، ويحلم بقيادة منتخب فرنسا خلفا للمدرب ديديه ديشامب.

وأشارت GFFN إلى أن مسئولي اليونايتد يتواصلون أيضا مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي أقيل مؤخرا من تدريب تشيلسي.

وذكرت أن بوكيتينو يعد من أبرز المرشحين لخلافة تين هاج، الذي سيحسم قرار الاستغناء عنه خلال أيام قليلة.

وقاد تين هاج، مانشستر يونايتد، للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز 2-1 على السيتي في المباراة النهائية، السبت الماضي.

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