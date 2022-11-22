سالم الدوسري رجل مباراة السعودية والأرجنتين

الوكيل الإخباري - حصد سالم الدوسري لاعب منتخب السعودية، لقب رجل مباراة الأخضر أمام الأرجنتين، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس العالم (قطر 2022).



ونجح الدوسري في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب السعودية أمام الأرجنتين، في المباراة التي انتهت (2-1) على ملعب لوسيل.



ونجح منتخب السعودية في قلب الطاولة على راقصي التانجو مع بداية الشوط الثاني، ليحول تأخره بهدف إلى تقدم بهدفين.



وتقدم ميسي للأرجنتين في الدقيقة 9 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل صالح الشهري التعادل في الدقيقة 47، ثم يحرز سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 54.

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