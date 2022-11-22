الثلاثاء 22-11-2022
الوكيل الاخباري

الملك يتابع تمرينا تعبويا مشتركا “الحصن المنيع”

إخلاء مدرسة من الطلبة والمعلمين بعد تفاعل مواد كيميائية في مختبرها

تفاصيل المنخفض القبرصي والامطار الغزيرة القادمة الى الأردن

الجامعة الأردنيّة تحصل على تقييم 5 نجوم في التقييم العالمي QS Stars

أردني يقدم (خروف )ذبيحة فرحاً بفوز السعودية على الأرجنتين

شاهد فرحة محمد بن سلمان بفوز السعودية على الأرجنتين- صورة

الامن يكشف سبب الحريق في محطة محروقات وعدد الاصابات

الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

الشبول: لا تقارنوا بين اقتصاد الأردن ودول الخليج

الملكة: مبارك الفوز للسعودية واهلها أبدعتو - فيديو

الثلاثاء، 22-11-2022 04:49 م

سالم الدوسري رجل مباراة السعودية والأرجنتين

11202222154855918666270


الوكيل الإخباري -  حصد سالم الدوسري لاعب منتخب السعودية، لقب رجل مباراة الأخضر أمام الأرجنتين، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس العالم (قطر 2022).

ونجح الدوسري في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب السعودية أمام الأرجنتين، في المباراة التي انتهت (2-1) على ملعب لوسيل.

ونجح منتخب السعودية في قلب الطاولة على راقصي التانجو مع بداية الشوط الثاني، ليحول تأخره بهدف إلى تقدم بهدفين.
 
وتقدم ميسي للأرجنتين في الدقيقة 9 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل صالح الشهري التعادل في الدقيقة 47، ثم يحرز سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 54.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202222124830700815482

سانيه يغيب عن ألمانيا أمام اليابان

11202222142244856007513

السعودية يتقدم على الارجنتين في الشوط الثاني من المباراة

WhatsApp Image 2022-11-22 at 2.39.07 PM

السعودية تحقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين في مباراة ملحمية

11202222141426691608756

السعودية يسجل هدف التعادل في بداية الشوط الثاني من المباراة

11202222134526408120511

إلغاء 3 أهداف للأرجنتين أمام السعودية

11202222111956157413767

قناة مجانية تنقل مباراة السعودية ضد الأرجنتين في كأس العالم 2022

أخبار متعلقة
1120222111510961865199

إنجلترا تستهل مشوارها في المونديال أمام إيران بقيادة كيروش

1120222011307580782615

التشكيلة المتوقعة لمباراة قطر والإكوادور في افتتاح المونديال

ث

فيفا: حفل افتتاح مبهر لمونديال قطر 2022

11202219121654208081553

جدول مواعيد مباريات دور المجموعات في مونديال قطر

89364871-قطر-ترد-على-دعوات-مقاطعة-كأس-العالم

"بي إن سبورتس" تنقل 22 مباراة في كأس العالم دون تشفير

1120221911486558117702

القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022